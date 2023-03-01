В «Спартаке» сообщили, что Дуарте и Тавареш получат Fan ID в ближайшее время

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, когда новички команды получат карты болельщиков для выступления в РПЛ.

«Оформление Fan ID для футболистов находится в процессе. Это стандартная отработанная процедура. В ближайшее время они получат карты болельщиков», — приводит «РБ Спорт» слова Зеленова.

В зимнее трансферное окно в московский клуб перешли парагваец Алексис Дуарте и португалец Томаш Товареш.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведет против «Урала». Игра пройдет 4 марта.



