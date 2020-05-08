Тарханова выписали из больницы. У него было диагностировано воспаление легких

Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов выписан из больницы и в данный момент находится дома.

Ранее 65-летний специалист был госпитализирован с воспалением легких. Кроме того, Тарханов сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

— Меня выписали из больницы. Сейчас нахожусь дома, чувствую себя хорошо, — приводит ТАСС слова Тарханова.