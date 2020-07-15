Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (3:0) высказался о судействе в играх красно-белых.

— Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами. (Севастиан Терлецкий)