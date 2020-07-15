Леонид Федун: «Предлагаю запустить #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами»
15 июля 2020, 20:20
Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (3:0) высказался о судействе в играх красно-белых.
— Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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