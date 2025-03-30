Станкович объяснил изменение схемы «Спартака» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему изменил тактическую схему команды в матче с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

— Все были удивлены новой схемой с тремя центральными защитниками. Почему приняли решение сыграть так?

— Не увидел каких-то проблем, связанных со схемой. Были какие-то технические ошибки, но это нормально. Мы понимали, что матч будет непростой. Надо было много физики, чтобы отвечать на агрессию «Ахмата». В целом оценю игру Дуарте достаточно хорошо, но потом он почувствовал проблемы с коленом — решили его заменить, заодно усилив атаку Мангашем.

— «Спартак» в гостях за пределами Москвы и области в этом сезоне набрал около 43% очков. Конкуренты — около 75%. С чем это связано?

— Цифры есть цифры. Поверю им. К сожалению, если брать матчи с «Ахматом», мы не смогли выиграть ни одного. Соперник непростой, с ним надо биться. Даже сегодня мы создали четыре стопроцентных момента. Но когда ты не забиваешь в таких ситуациях, ты едешь домой со счетом 0:0...

— Показалось, что судья очень часто останавливал игру свистками, из-за чего, в том числе, было сложно создавать моменты.

— Мне тоже так показалось — иногда это походило на волейбол... Но я не буду давать комментариев по судейству. Мне это не интересно, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара» (49) и может пропустить вперед себя «Зенит» (43), который в 22-м туре встретится с «Рубином».

«Ахмат» (19) остается 14-м в турнирной таблице.