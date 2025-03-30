Станкович объяснил изменение схемы «Спартака» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему изменил тактическую схему команды в матче с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.
— Все были удивлены новой схемой с тремя центральными защитниками. Почему приняли решение сыграть так?
— Не увидел каких-то проблем, связанных со схемой. Были какие-то технические ошибки, но это нормально. Мы понимали, что матч будет непростой. Надо было много физики, чтобы отвечать на агрессию «Ахмата». В целом оценю игру Дуарте достаточно хорошо, но потом он почувствовал проблемы с коленом — решили его заменить, заодно усилив атаку Мангашем.
— «Спартак» в гостях за пределами Москвы и области в этом сезоне набрал около 43% очков. Конкуренты — около 75%. С чем это связано?
— Цифры есть цифры. Поверю им. К сожалению, если брать матчи с «Ахматом», мы не смогли выиграть ни одного. Соперник непростой, с ним надо биться. Даже сегодня мы создали четыре стопроцентных момента. Но когда ты не забиваешь в таких ситуациях, ты едешь домой со счетом 0:0...
— Показалось, что судья очень часто останавливал игру свистками, из-за чего, в том числе, было сложно создавать моменты.
— Мне тоже так показалось — иногда это походило на волейбол... Но я не буду давать комментариев по судейству. Мне это не интересно, — сказал Станкович на пресс-конференции.
«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара» (49) и может пропустить вперед себя «Зенит» (43), который в 22-м туре встретится с «Рубином».
«Ахмат» (19) остается 14-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1