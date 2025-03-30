«Акрон» — «Ростов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Акрон» и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России

«Акрон» и «Ростов» встретятся в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в понедельник, 31 марта. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию заключительного матча 22-го тура РПЛ. Ключевые события игры «Акрон» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте marchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

31 марта 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Акрон» находится в РПЛ на девятом месте, набрав 25 очков. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Акрона» (2:0).