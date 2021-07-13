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«Краснодар» интересуется африканцем из «Специи»

14:33
Мбала Нзола. Фото Instagram
Мбала Нзола. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обозначил интерес к 24-летнему форварду «Специи» Мбале Нзоле, который имеет гражданство двух стран — Анголы и Франции.

По нашим данным, генеральный директор «быков» Владимир Хашиг обращался в итальянский клуб, чтобы узнать условия возможной сделки.

Контракт нападающего с командой, занявшей 15-е место в серии А в розыгрыше-2020/21, действует до 30 июня 2023 года, transfermarkt.de оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Нзола забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи в 25 матчах чемпионата Италии.

(Тимофей Клочков)

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