«Краснодар» интересуется африканцем из «Специи»
14:33
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обозначил интерес к 24-летнему форварду «Специи» Мбале Нзоле, который имеет гражданство двух стран — Анголы и Франции.
По нашим данным, генеральный директор «быков» Владимир Хашиг обращался в итальянский клуб, чтобы узнать условия возможной сделки.
Контракт нападающего с командой, занявшей 15-е место в серии А в розыгрыше-2020/21, действует до 30 июня 2023 года, transfermarkt.de оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
В минувшем сезоне Нзола забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи в 25 матчах чемпионата Италии.
(Тимофей Клочков)
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