«Краснодар» интересуется африканцем из «Специи»

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обозначил интерес к 24-летнему форварду «Специи» Мбале Нзоле, который имеет гражданство двух стран — Анголы и Франции.

По нашим данным, генеральный директор «быков» Владимир Хашиг обращался в итальянский клуб, чтобы узнать условия возможной сделки.

Контракт нападающего с командой, занявшей 15-е место в серии А в розыгрыше-2020/21, действует до 30 июня 2023 года, transfermarkt.de оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Нзола забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи в 25 матчах чемпионата Италии.

(Тимофей Клочков)