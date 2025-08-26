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Парфенов: «Батраков — умный игрок. Но это сейчас его игра — событие, а раньше появление таких футболистов было нормой»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» высказался о лидерском старте «Локомотива» и игре его полузащитника Алексея Батракова.

— Приятно удивил «Локомотив». Это в том числе и результат поддержки руководством тренерского штаба не только в хорошие, но и в сложные моменты. Плюс к тому, команда усилилась достаточно интересными, опытными ребятами — Бакаевым, Руденко. Видим, как прибавил Воробьев в конкуренции с Комличенко. Чемпионат длинный, и не сомневаюсь, что и последний поможет — вот уже и с «Балтикой» сравнял счет. Команда повзрослела. Все говорили о том, как будет важен второй сезон для Батракова, и он сразу начал выдавать то, что умеет.

— Вы ждали, что Алексей не «просядет»?

— Мне было просто интересно. Молодец, справляется. Но тут причина и в команде, оказавшейся готовой к первым турам. Она хорошо выглядит — ему одному было бы сложно тянуть на себе весь «Локо».

— С ростом 167 см забить в первых четырех турах три мяча головой — это нечто экстраординарное.

— Я и сам был не особо габаритный, так что мне это интересно вдвойне. Тут момент интуиции, выбора позиции, игрового интеллекта. Батраков — умный футболист, и оказаться в нужное время в нужном месте случайно нельзя.

— Давно не видели таких талантов в России или рано делать такие выводы?

— Для последнего времени это событие, а раньше такие футболисты появлялись, по сути, каждый год и не в одной команде. Это было нормой.

Дмитрий Парфенов.«Руководители области бегали вокруг Кубка и обещали: «Команду не бросим!» А через неделю ее распустили». Интервью Парфенова
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Алексей Батраков
Дмитрий Парфенов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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