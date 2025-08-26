Парфенов: «Батраков — умный игрок. Но это сейчас его игра — событие, а раньше появление таких футболистов было нормой»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» высказался о лидерском старте «Локомотива» и игре его полузащитника Алексея Батракова.

— Приятно удивил «Локомотив». Это в том числе и результат поддержки руководством тренерского штаба не только в хорошие, но и в сложные моменты. Плюс к тому, команда усилилась достаточно интересными, опытными ребятами — Бакаевым, Руденко. Видим, как прибавил Воробьев в конкуренции с Комличенко. Чемпионат длинный, и не сомневаюсь, что и последний поможет — вот уже и с «Балтикой» сравнял счет. Команда повзрослела. Все говорили о том, как будет важен второй сезон для Батракова, и он сразу начал выдавать то, что умеет.

— Вы ждали, что Алексей не «просядет»?

— Мне было просто интересно. Молодец, справляется. Но тут причина и в команде, оказавшейся готовой к первым турам. Она хорошо выглядит — ему одному было бы сложно тянуть на себе весь «Локо».

— С ростом 167 см забить в первых четырех турах три мяча головой — это нечто экстраординарное.

— Я и сам был не особо габаритный, так что мне это интересно вдвойне. Тут момент интуиции, выбора позиции, игрового интеллекта. Батраков — умный футболист, и оказаться в нужное время в нужном месте случайно нельзя.

— Давно не видели таких талантов в России или рано делать такие выводы?

— Для последнего времени это событие, а раньше такие футболисты появлялись, по сути, каждый год и не в одной команде. Это было нормой.