Спортивный юрист — о деле Игнатова и Маньякова: «Полгода - это максимальная санкция, которая предусмотрена»

Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал судебное разбирательство между полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым и агентом Александром Маньяковым.

«Полгода, насколько я понимаю, это максимальная санкция, которая предусмотрена. Там от трех до шести месяцев. Но есть санкции в виде предупреждения, не обязательно это будет дисквалификация. Зависит от того, какие будут аргументы и доказательства. Если мы помним, несколько лет назад «Краснодар» обратился в суд общей юрисдикции по каким-то моментам, но ему вовремя подсказали, что делать этого не стоит, есть внутренняя процедура. И они быстренько судебный иск отозвали из суда. Прецедентов, на моей памяти, чтобы кого-то прямо дисквалифицировали... Я не помню такого», – цитирует «Газета.Ru» Морозова.

В четверг, 8 июня, стало известно, что Александр Маньяков обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.