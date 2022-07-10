Томас Цорн поддержал потенциальное возрождение Кубка лиги

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал возрождение Кубка лиги.

— Я часто говорил, что я за Кубок лиги. Эта хорошая модель, чтобы дать больше игровой практики футболистам. Я уже это говорил ни один раз, — заявил Цорн.

Предполагается, что новый турнир сможет заполнить паузы, которые появятся в календаре из-за отсутствия еврокубков, до которых российские команды не были допущены в сезоне-2022/23.

Формат турнира следующий: группы по четыре команды, далее — плей-офф по два матча и финал.