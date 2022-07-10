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10 июля, 23:34

Томас Цорн поддержал потенциальное возрождение Кубка лиги

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал возрождение Кубка лиги.

— Я часто говорил, что я за Кубок лиги. Эта хорошая модель, чтобы дать больше игровой практики футболистам. Я уже это говорил ни один раз, — заявил Цорн.

Предполагается, что новый турнир сможет заполнить паузы, которые появятся в календаре из-за отсутствия еврокубков, до которых российские команды не были допущены в сезоне-2022/23.

Формат турнира следующий: группы по четыре команды, далее — плей-офф по два матча и финал.

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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