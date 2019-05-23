"Спасибо, Луиш". "Зенит" опубликовал прощальное видео в честь Нету

"Зенит" опубликовал прощальное видео, посвященное защитнику Луишу Нету. 30-летний португалец покидает питерцев после шести лет, проведенных в клубе. Матч с "Енисеем" станет для него заключительным в качестве игрока сине-бело-голубых.
– Спасибо, Луиш!": Нету попрощается с болельщиками "Зенита" в воскресенье, – говорится в сообщении.
«Спасибо, Луиш!»: Нету попрощается с болельщиками «Зенита» в воскресенье 💙— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 23 мая 2019 г.
Матч с «Енисеем» станет для португальского защитника заключительным в качестве игрока сине-бело-голубых: https://t.co/uA6ifF9j0S pic.twitter.com/uIisqpARHG
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