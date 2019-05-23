"Спасибо, Луиш". "Зенит" опубликовал прощальное видео в честь Нету

"Зенит" опубликовал прощальное видео, посвященное защитнику Луишу Нету. 30-летний португалец покидает питерцев после шести лет, проведенных в клубе. Матч с "Енисеем" станет для него заключительным в качестве игрока сине-бело-голубых.

– Спасибо, Луиш!": Нету попрощается с болельщиками "Зенита" в воскресенье, – говорится в сообщении.