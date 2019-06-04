"Спасибо, что выбрал нас с папой". Трогательный пост супруги Кокорина

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в Инстаграме фотографию с сыном Майклом, которому сегодня, 4 июня, исполнилось 2 года.

– Самый главный и самый лучший момент моей жизни! Сынок с Днем Рождения. Ты моя вселенная. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что выбрал нас с папой. Мы сделаем все, что бы ты был самым счастливым и любимым. Главное, будь здоров, – подписала фото Валитова.

Суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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