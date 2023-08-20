«Спартак» — «Зенит»: Соболев реализовал пенальти
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил на 81-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:2.
Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как игрок сине-бело-голубых Вильмар Барриос задел рукой мяч в своей штрафной.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»
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|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
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|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
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|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
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|
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|
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|
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|5
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|1
|3
|2-5
|4
|
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|Балтика
|5
|1
|0
|4
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|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
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|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
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|4
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|4
|1
|1
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