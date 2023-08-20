«Спартак» — «Зенит»: Карасев сначала назначил пенальти в спартаковские ворота. Но быстро исправился

На 76-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса, но Сергей Карасев продолжил игру. Он изменил свое решение после вмешательства ВАР Виталия Мешкова и просмотра видеозаписи. Только тогда он зафиксировал фол и на 79-й минуте наказал сине-бело-голубых 11-метровым ударом.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Любопытно, что в запарке Карасев сначала показал, что назначает пенальти в ворота «Спартака». Но он быстро исправил свой промах и отправился в штрафную площадь «Зенита».

Фото Скриншот трансляции