«Спартак» — «Зенит»: Карасев сначала назначил пенальти в спартаковские ворота. Но быстро исправился
На 76-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса, но Сергей Карасев продолжил игру. Он изменил свое решение после вмешательства ВАР Виталия Мешкова и просмотра видеозаписи. Только тогда он зафиксировал фол и на 79-й минуте наказал сине-бело-голубых 11-метровым ударом.
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Любопытно, что в запарке Карасев сначала показал, что назначает пенальти в ворота «Спартака». Но он быстро исправил свой промах и отправился в штрафную площадь «Зенита».
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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Краснодар – Локомотив
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|
Сочи – Ростов
|4 : 0
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