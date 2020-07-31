«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика команды

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким болельщика красно-белых Льва Симонова. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Сегодня состоится прощание с преданным болельщиком «Спартака» Львом Симоновым, — говорится в сообщении. — Он долгие годы поддерживал красно-белых во всех видах спорта.

Сегодня состоится прощание с преданным болельщиком «Спартака» Львом Симоновым.



Он долгие годы поддерживал красно-белых во всех видах спорта. Лев много сделал для нашего фан-движения и оставил о себе добрую память. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Льва. pic.twitter.com/AyTSmsnMTY — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 31, 2020

Лев много сделал для нашего фан-движения и оставил о себе добрую память. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Льва".