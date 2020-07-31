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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика команды

12:55
Лев Симонов. Фото ФК "Спартак".
Лев Симонов. Фото ФК "Спартак".
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«Спартак» выразил соболезнования родным и близким болельщика красно-белых Льва Симонова. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Сегодня состоится прощание с преданным болельщиком «Спартака» Львом Симоновым, — говорится в сообщении. — Он долгие годы поддерживал красно-белых во всех видах спорта.

Лев много сделал для нашего фан-движения и оставил о себе добрую память. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Льва".

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1289134983861411840

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