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«Спартак» уведомил РФС о том, что игра с «Ростовом» пройдет в Москве

13:35
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В распоряжении «СЭ» оказалось письмо «Спартака» руководству Тинькофф РПЛ, в котором сообщается, что матч красно-белых с «Ростовом» состоится на «Открытие Арене».

Ранее сообщалось, что встреча 13-го тура, запланированная на 31 октября, может состояться в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.

В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона. Из-за предписания Роспотребнадзора игра на «Открытие Арене» пройдет без зрителей.

Письмо "Спартака" в РПЛ. Фото "СЭ"
Письмо «Спартака» в РПЛ. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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