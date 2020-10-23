«Спартак» уведомил РФС о том, что игра с «Ростовом» пройдет в Москве
В распоряжении «СЭ» оказалось письмо «Спартака» руководству Тинькофф РПЛ, в котором сообщается, что матч красно-белых с «Ростовом» состоится на «Открытие Арене».
Ранее сообщалось, что встреча 13-го тура, запланированная на 31 октября, может состояться в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.
В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона. Из-за предписания Роспотребнадзора игра на «Открытие Арене» пройдет без зрителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.