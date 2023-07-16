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Сегодня, 16:07

«Спартак» предлагает Эраковичу по схеме 3+1. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Стахинья Эракович.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Спартак» предлагает контракт сербскому защитнику Страхинье Эраковичу по схеме 3+1. Стороны близки к завершению сделки. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели.

Ранее агент защитника подтвердил факт переговоров со «Спартаком».

15 июля «СЭ» стало известно, что «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере футболиста.

В основе сербской команды Эракович выступает с 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
4
3
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«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в товарищеском матче
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
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