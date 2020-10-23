«Спартак» подтвердил, что хочет поменяться кругами с «Ростовом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил что московский клуб хочет провести матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» на выезде, а во втором круге сыграть на своем стадионе.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» и «Ростов» договорились о проведении встречи, запланированной на 31 октября, в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.

«Мы направили «Ростову» письмо с предложением обменяться домашними матчами в первом и втором круге», — заявил Фетисов.