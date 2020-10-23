«Спартак» подтвердил, что хочет поменяться кругами с «Ростовом»
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил что московский клуб хочет провести матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» на выезде, а во втором круге сыграть на своем стадионе.
Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» и «Ростов» договорились о проведении встречи, запланированной на 31 октября, в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.
«Мы направили «Ростову» письмо с предложением обменяться домашними матчами в первом и втором круге», — заявил Фетисов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.