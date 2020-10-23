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«Спартак» подтвердил, что хочет поменяться кругами с «Ростовом»

13:40
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил что московский клуб хочет провести матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» на выезде, а во втором круге сыграть на своем стадионе.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» и «Ростов» договорились о проведении встречи, запланированной на 31 октября, в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.

«Мы направили «Ростову» письмо с предложением обменяться домашними матчами в первом и втором круге», — заявил Фетисов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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