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«Спартак» и «Зенит» обменялись подколками в Twitter

17:58
Перформанс перед матчем &quot;Спартак&quot; -&quot;Зенит&quot;. Фото Михаил Гончаров., "СЭ"
Перформанс перед матчем &quot;Спартак&quot; -&quot;Зенит&quot;. Фото Михаил Гончаров., "СЭ"
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Пресс-службы «Зенита» и «Спартака» обменялись шутками в Twitter на английском языке.

— Где вы сейчас сидите дома? — спросил Twitter «Спартака»?

— На семь мест выше вас, — ответил Twitter «Зенита».

Пресс-служба «Спартака» в ответ опубликовала видео комментария Владислава Радимова в 2007 году, когда он сказал: «Потому что «Спартак» сильнее, вот почему».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 50 очков в 22 матчах. У «Спартака» 28 очков и восьмое место.

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