«Спартак» и «Зенит» обменялись подколками в Twitter

Пресс-службы «Зенита» и «Спартака» обменялись шутками в Twitter на английском языке.

7 places above you ? https://t.co/9wz2EGG2fp — FC Zenit in English? (@fczenit_en) April 14, 2020

— Где вы сейчас сидите дома? — спросил Twitter «Спартака»?

— На семь мест выше вас, — ответил Twitter «Зенита».

Пресс-служба «Спартака» в ответ опубликовала видео комментария Владислава Радимова в 2007 году, когда он сказал: «Потому что «Спартак» сильнее, вот почему».

? https://t.co/YEDQvtOcFT pic.twitter.com/NSLsREbkt6 — S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) April 14, 2020

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 50 очков в 22 матчах. У «Спартака» 28 очков и восьмое место.