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«Спартак» готовит новое письмо по поводу матча с «Ростовом»

14:14

Как стало известно «СЭ», «Спартак» готовит новое письмо по поводу матча с «Ростовом».

Красно-белые планируют направить в Тинькофф РПЛ письмо об обмене кругами с ростовчанами.

Лига не будет возражать против того, чтобы встреча 13-го тура состоялась в Ростове-на-Дону, а игра 24-го тура — в Москве, однако, согласно пункту 21.3. регламента РПЛ необходимо согласовать с местным органом МВД и утвердить план по обеспечению безопасности при проведении матча в срок не позднее, чем за 10 дней до матча.

Встреча «Спартака» и «Ростова» должна состояться 31 октября, до игры остается 9 дней.

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо «Спартака», в котором клуб уведомил РФС о том, что матч 13-го тура с «Ростовом» состоится на «Открытие Арене».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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