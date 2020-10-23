«Спартак» готовит новое письмо по поводу матча с «Ростовом»
Как стало известно «СЭ», «Спартак» готовит новое письмо по поводу матча с «Ростовом».
Красно-белые планируют направить в Тинькофф РПЛ письмо об обмене кругами с ростовчанами.
Лига не будет возражать против того, чтобы встреча 13-го тура состоялась в Ростове-на-Дону, а игра 24-го тура — в Москве, однако, согласно пункту 21.3. регламента РПЛ необходимо согласовать с местным органом МВД и утвердить план по обеспечению безопасности при проведении матча в срок не позднее, чем за 10 дней до матча.
Встреча «Спартака» и «Ростова» должна состояться 31 октября, до игры остается 9 дней.
Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо «Спартака», в котором клуб уведомил РФС о том, что матч 13-го тура с «Ростовом» состоится на «Открытие Арене».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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