«Спартак-2» стал вторым на турнире в Китае

В заключительном матче на «2019 Belt and Road Colourful Yunnan» в Китае «Спартак-2» со счетом 0:2 уступил «Црвене Звезде».



«Спартак-2» и «Црвена Звезда» набрали по шесть очков, однако первое место по дополнительным показателям заняли сербы. pic.twitter.com/S9tfOSh9jL