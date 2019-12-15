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«Спартак-2» стал вторым на турнире в Китае

20:59
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«Спартак-2» в заключительном матче турнира в Китае уступил «Црвене Звезде» со счетом 0:2, сообщает Twitter команды.

Обе команды набрали по шесть очков, однако первое место по дополнительным показателям заняли сербы.

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