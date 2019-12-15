«Спартак-2» стал вторым на турнире в Китае
20:59
«Спартак-2» в заключительном матче турнира в Китае уступил «Црвене Звезде» со счетом 0:2, сообщает Twitter команды.
Обе команды набрали по шесть очков, однако первое место по дополнительным показателям заняли сербы.
В заключительном матче на «2019 Belt and Road Colourful Yunnan» в Китае «Спартак-2» со счетом 0:2 уступил «Црвене Звезде».— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) December 15, 2019
«Спартак-2» и «Црвена Звезда» набрали по шесть очков, однако первое место по дополнительным показателям заняли сербы. pic.twitter.com/S9tfOSh9jL
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