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«Соскучились по Джеффу?» «Локомотив» показал, как Фарфан тренируется по индивидуальной программе

14:17
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«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен фрагмент индивидуальной тренировки нападающего Джефферсона Фарфана.

— Скучали по Джеффу?, — подписал видеоролик клуб.

Форвард получил травму прошлым летом в матче за сборную Перу и с тех пор проходил курс реабилитации.

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