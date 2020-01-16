«Соскучились по Джеффу?» «Локомотив» показал, как Фарфан тренируется по индивидуальной программе
14:17
«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен фрагмент индивидуальной тренировки нападающего Джефферсона Фарфана.
— Скучали по Джеффу?, — подписал видеоролик клуб.
Форвард получил травму прошлым летом в матче за сборную Перу и с тех пор проходил курс реабилитации.
Скучали по Джеффу? ?#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/Yw2i58UUVt— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2020
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