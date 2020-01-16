«Соскучились по Джеффу?» «Локомотив» показал, как Фарфан тренируется по индивидуальной программе

«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен фрагмент индивидуальной тренировки нападающего Джефферсона Фарфана.

— Скучали по Джеффу?, — подписал видеоролик клуб.

Форвард получил травму прошлым летом в матче за сборную Перу и с тех пор проходил курс реабилитации.