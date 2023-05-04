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Сегодня, 19:41

Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в апреле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики «Спартака» признали нападающего Александра Соболева лучшим игроком красно-белых в апреле.

26-летний форвард получил 55 процентов голосов, обойдя Антона Зиньковского (30 процентов), Кейта Бальде (9) и Романа Зобнина (6).

В апреле в активе Соболева 5 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://spartak.com/media/news/52b69ac7-c692-4258-9c5f-bf42b461e2d9
Александр Соболев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
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Пари НН – Урал
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Александр Соболев

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Гленн Бейл

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