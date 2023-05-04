Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в апреле

Болельщики «Спартака» признали нападающего Александра Соболева лучшим игроком красно-белых в апреле.

26-летний форвард получил 55 процентов голосов, обойдя Антона Зиньковского (30 процентов), Кейта Бальде (9) и Романа Зобнина (6).

В апреле в активе Соболева 5 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.