РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

СМИ: «Милан» не готов платить 20 миллионов евро за Миранчука

15:03
Алексей Миранчук. Фото Instagram.
Алексей Миранчук. Фото Instagram.
Теги:

«Милан» продолжает переговоры о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Представители клубов провели очередную встречу, сообщает Cacliomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

При этом «Милан» не готов платить 20 миллионов евро за 24-летнего россиянина, которые хочет получить «Локо». Итальянский клуб все еще намерен включить в сделку защитника Диего Лаксальта.

И все же именно «Милан» считает фаворитом в борьбе за игрока, опережая «Аталанту».

В нынешнем сезоне Миранчук провел три матча за «Локо», забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир