СМИ: «Милан» не готов платить 20 миллионов евро за Миранчука

«Милан» продолжает переговоры о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Представители клубов провели очередную встречу, сообщает Cacliomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

При этом «Милан» не готов платить 20 миллионов евро за 24-летнего россиянина, которые хочет получить «Локо». Итальянский клуб все еще намерен включить в сделку защитника Диего Лаксальта.

И все же именно «Милан» считает фаворитом в борьбе за игрока, опережая «Аталанту».

В нынешнем сезоне Миранчук провел три матча за «Локо», забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.