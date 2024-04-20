Обухов оценил прогресс «Оренбурга» во второй части сезона

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов объяснил хорошие результаты команды после возобновления сезона.

«Хорошая зимняя подготовка. Но еще ничего не решено, впереди много туров. В таблице высокая плотность. Тренер знает, чего хочет. Доносит свои идеи до футболистов», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

«Оренбург» одержал три победы и дважды сыграл вничью в пяти матчах РПЛ после возобновления сезона. Команда Давида Деограсии с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.