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Сегодня, 19:31

Обухов оценил прогресс «Оренбурга» во второй части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов объяснил хорошие результаты команды после возобновления сезона.

«Хорошая зимняя подготовка. Но еще ничего не решено, впереди много туров. В таблице высокая плотность. Тренер знает, чего хочет. Доносит свои идеи до футболистов», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

«Оренбург» одержал три победы и дважды сыграл вничью в пяти матчах РПЛ после возобновления сезона. Команда Давида Деограсии с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Обухов
Футбол
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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