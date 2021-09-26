Шварц доволен победой «Динамо» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу команды над «Рубином» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, многое получалось. Не позволили сопернику создать какие-то опасные моменты, учитывая наши хорошие оборонительные построения. Те два мяча, которые забили, заслужены. Возможно, последние 15 минут чуть-чуть не хватало сил, они иссякли. Это можно объяснить тем, что у нас было три игры — короткая английская неделя. Доволен и игрой, и тремя очками в нашей копилке», — сказал Шварц.

«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 баллов. «Рубин» с 14 очками занимает 5-е место.