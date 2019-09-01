Шествие фанатов ЦСКА перед матчем с «Арсеналом». Видео
16:32
Болельщики ЦСКА перед матчем 8-го тура чемпионата России против «Арсенала» устроили фанатское шествие по Туле. Внушительная толпа перегородила улицу, мешая проезду машин.
Напомним, что у обеих команд одинаковое количество очков.
Проход ?? по Туле перед #арсеналЦСКА #ЦВБП #мыЦСКА pic.twitter.com/pWfX5h7rDv— Загребельный К. (@konstantinnz) September 1, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи