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Шествие фанатов ЦСКА перед матчем с «Арсеналом». Видео

16:32

Болельщики ЦСКА перед матчем 8-го тура чемпионата России против «Арсенала» устроили фанатское шествие по Туле. Внушительная толпа перегородила улицу, мешая проезду машин.

Напомним, что у обеих команд одинаковое количество очков.

Арсенал Т — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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