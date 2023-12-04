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Сегодня, 16:29

Шавло считает, что Бериша заслуживал более жесткого наказания в матче со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, что думает о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру московской команды Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Тренер красно-белых был удален за толчок полузащитника грозненцев Бернарда Бериши.

«Наверное, главный судья матча принял решение удалить Гильермо Абаскаля после подсказки со стороны резервного арбитра. Однако сам факт того, что Бериша оказался в границах технической зоны наставника «Спартака», является нарушением. К футболисту «Ахмата» должны были применить более жесткие санкции, поскольку он являлся провокатором в этой ситуации. Был и другой вариант: Кукуляк мог просто поговорить с обоими и показать им по горчичнику. У нас же очень любят доставать красную карточку, чем только увеличивают эскалацию», — цитирует Шавло RT.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1240641-shavlo-berisha-spartak-futbol-nakazanie
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сергей Шавло
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В РПЛ заявили, что не будут переносить 18-й тур на 2024 год

Шавло считает, что судье не стоило удалять Абаскаля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

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 16 1 5
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 14 1 4
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