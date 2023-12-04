Шавло считает, что Бериша заслуживал более жесткого наказания в матче со «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, что думает о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру московской команды Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Тренер красно-белых был удален за толчок полузащитника грозненцев Бернарда Бериши.

«Наверное, главный судья матча принял решение удалить Гильермо Абаскаля после подсказки со стороны резервного арбитра. Однако сам факт того, что Бериша оказался в границах технической зоны наставника «Спартака», является нарушением. К футболисту «Ахмата» должны были применить более жесткие санкции, поскольку он являлся провокатором в этой ситуации. Был и другой вариант: Кукуляк мог просто поговорить с обоими и показать им по горчичнику. У нас же очень любят доставать красную карточку, чем только увеличивают эскалацию», — цитирует Шавло RT.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция.