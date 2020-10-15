Шамиль Газизов: «Все увидят, почему выбор «Спартака» пал на Мозеса»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Московский клуб взял 29-летнего нигерийца в аренду с правом выкупа.

— Я не нервничал, переговоры прошли нормально, все шло по плану, — сказал Газизов «СЭ». — Уже завтра надеемся увидеть Мозеса в Москве, будет презентация. Думаю, представлять его никому не надо. Все увидят, почему выбор «Спартака» пал на него. (Сергей Федоров)