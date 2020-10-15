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Шамиль Газизов: «Все увидят, почему выбор «Спартака» пал на Мозеса»

21:39
Виктор Мозес стал игроком «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес стал игроком «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Московский клуб взял 29-летнего нигерийца в аренду с правом выкупа.

— Я не нервничал, переговоры прошли нормально, все шло по плану, — сказал Газизов «СЭ». — Уже завтра надеемся увидеть Мозеса в Москве, будет презентация. Думаю, представлять его никому не надо. Все увидят, почему выбор «Спартака» пал на него. (Сергей Федоров)

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