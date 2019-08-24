Шамиль Газизов: «Уфе» не хотелось бы расставаться с Игбуном»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что клуб не хочет расставаться с нападающим Силвестром Игбуном. Предложения по нигерийцу были.

— «Уфа» держит марку в плане успешных продаж своих игроков?

— Дивеев, Живоглядов, Круговой ушли. Но были ведь и еще предложения.

— По кому?

— По Игбуну, но мы отказались. Не хотим оголять наши тылы.

— Значит, Игбун остается?

— По крайней мере нам бы не хотелось с ним расставаться. Но есть вещи, которые от нас не зависят. Мы все-таки люди, должны с пониманием относиться к тем или иным моментам. Иногда игроки просто устают от того, что долгое время находятся в одной команде. Такое тоже бывает. Теперь мы ждем одного игрока на вход. (Виталий Айрапетов)

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