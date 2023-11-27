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Сегодня, 21:42

Шалимов прокомментировал победу «Урала» над «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Урала» над «Краснодаром» (3:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«После матчей сборных «Краснодар» играет тяжело, не выиграл ни одного матча. Сейчас в сборных были вся тройка полузащитников, плюс основной центральный защитник и форвард — это проблема. «Краснодар» — лидер, но думал в Екатеринбурге о том, как сдержать соперника, не играл со стороны силы. Одно дело — «Зенит» или ЦСКА, другое — «Урал». «Быки» были не похожи сами на себя. Ключевой момент матча — это эпизод, когда Матвей Сафонов побежал на мяч за пределы штрафной, столкнулся со своим, и в итоге «быки» потеряли двух игроков из-за травм и на этом погорели. Здесь идет борьба за чемпионство, вратарю надо дать четкое понимание, что надо и чего не надо делать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко. «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Команда Виктора Гончаренко прервала 10-матчевую безвыигрышную серию, это первая победа «Урала» в РПЛ с августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-posle-matchej-sborny-h-krasnodar-igraet-tyazhelo/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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Игнатьев считает, что «Урал» по праву одержал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
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Локомотив – Зенит
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3.12 19:00
Ахмат – Спартак
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Динамо – Рубин
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