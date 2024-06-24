Ташуев считает, что иностранные тренеры в РПЛ должны знать русский язык

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что иностранных специалистов в РПЛ нужно обязать выучить русский язык за год.

«Нужно ли прописывать в контракте у иностранного тренера пункт о том, что он обязан выучить русский язык? Да. Нужно давать определенный срок — хотя бы через полгода ты должен говорить на нашем футбольном сленге.

Абаскаль чему научился? Ничему! Не представляю, как можно общаться через переводчика, ведь нужно уметь передавать энергию, эмоции… Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! А через следующие полгода надо полноценно говорить на русском языке. Получается, за год нужно научиться говорить на нашем языке», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев в прошлом сезоне возглавлял «Ахмат» и «Факел».