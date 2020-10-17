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Сергей Семак: «Выход Дзюбы, Оздоева и Вендела был запланирован»

16:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ. Специалист выпустил трех футболистов основы во втором тайме, что, по его словам, планировалось изначально.

— Выходы и Дзюбы, и Оздоева, и Вендела были запланированы. Собирались при удачном стечении обстоятельств их выпустить, что и прозошло, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Дали возможность и Мостовому сыграть. Регулировали игроков, чтобы все были в хорошем тонусе. Удалось и результата добиться сегодня, и отрегулировать функцональное состояние игроков.

Кругового заменил, потому что он пропустил много, и игрового тонуса не хватает. Мы переключили немножко, сделали корректировку.

Зенит — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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