Сергей Семак: «Выход Дзюбы, Оздоева и Вендела был запланирован»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ. Специалист выпустил трех футболистов основы во втором тайме, что, по его словам, планировалось изначально.
— Выходы и Дзюбы, и Оздоева, и Вендела были запланированы. Собирались при удачном стечении обстоятельств их выпустить, что и прозошло, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Дали возможность и Мостовому сыграть. Регулировали игроков, чтобы все были в хорошем тонусе. Удалось и результата добиться сегодня, и отрегулировать функцональное состояние игроков.
Кругового заменил, потому что он пропустил много, и игрового тонуса не хватает. Мы переключили немножко, сделали корректировку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.