Сергей Матвеев: «Любая победа несет позитив, даже в товарищеской игре»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после товарищеского матча против «Ростова» (1:0) отметил, что основной задачей было поддержание игровой формы и возвращение на поле травмированных игроков.

— Качество игры было не очень хорошим. Важный момент — сегодня на поле вышли игроки, которые восстановились после травм: Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев, Масиэл Вандерсон, — цитирует «РИА Новости» Матвеева. — Все из них по-разному провели матч, но главное — ребята получили игровую нагрузку. Любая победа несет позитив, даже в товарищеской игре. Мы сами инициировали этот матч, а «Ростов» сразу согласился.

Юрий (Газинский) не в оптимальной форме, но мы довольны, как он отрезал группу игроков «Ростов» при прессинге своими передачами. Мы не думали, что он сможет провести все 80 минут на поле, но Газинский здорово отыграл сегодня.