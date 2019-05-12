Семак назвал Джорджевича прекрасным футболистом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашнего матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) подчеркнул, что после окончания сезона поговорит с нападающий Лукой Джорджевичем. В этом сезоне 24-летний черногорец на правах аренды выступает за "Арсенал", на его счету 9 голов в 27 играх за тульскую команду.

– Я уже говорил, что Лука Джорджевич играет здорово, это прекрасный футболист. Поговорим после сезона, обсудим возможность его дальнейшей работы с нами, – приводит клубный Твиттер слова Семака.

Лука Джорджевич: "Конечно, я хочу играть в "Зените"

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