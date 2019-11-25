Селихов проходит курс реабилитации в Финляндии
12:39
Голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжает восстановление после травмы. Игрок получил травму ахиллова сухожилия на одной из тренировок, после чего был вынужден перенести операцию.
Вратарь проходить курс реабилитации в Финляндии. В своем Instagram он поделился несколькими фотографиями с процедур и тренировок.
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