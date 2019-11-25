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Селихов проходит курс реабилитации в Финляндии

12:39
Александр Селихов. Александр Селихов.
Александр Селихов.
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжает восстановление после травмы. Игрок получил травму ахиллова сухожилия на одной из тренировок, после чего был вынужден перенести операцию.

Вратарь проходить курс реабилитации в Финляндии. В своем Instagram он поделился несколькими фотографиями с процедур и тренировок.

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