Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

По информации «СЭ», цель прилета полузащитника Павла Мамаева в Краснодар — встреча с клубом, на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта.

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар»?. Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. (Сергей Егоров)

Заявление «Краснодара» о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября