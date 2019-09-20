РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

02:08
Теги:

По информации «СЭ», цель прилета полузащитника Павла Мамаева в Краснодар — встреча с клубом, на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта.

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар»?. Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. (Сергей Егоров)

Заявление «Краснодара» о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир