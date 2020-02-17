Сегодня исполняется 60 лет Игорю Гамуле. Российский и украинский тренер сейчас является селекционером «Ростова».

Ранее специалист был главным тренером первой команды «Ростова» и молодежной команды. Также был главным тренером херсонской «Таврии», новороссийского «Черноморца», «Даугавы», «Динабурга» и «Закарпатья».

В период карьеры игрока выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию». В составе СКА он в 1981 году выиграл Кубок СССР.