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Самый веселый тренер России. Игорю Гамуле — 60

10:19
Игорь Гамула. Фото ФК "Ростов".
Игорь Гамула. Фото ФК "Ростов".
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Сегодня исполняется 60 лет Игорю Гамуле. Российский и украинский тренер сейчас является селекционером «Ростова».

Ранее специалист был главным тренером первой команды «Ростова» и молодежной команды. Также был главным тренером херсонской «Таврии», новороссийского «Черноморца», «Даугавы», «Динабурга» и «Закарпатья».

В период карьеры игрока выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию». В составе СКА он в 1981 году выиграл Кубок СССР.

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