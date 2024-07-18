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Сегодня, 13:30

Самедов о трансферной кампании «Спартака»: «Клубу нужно 5-6 новых игроков, чтобы бороться с «Зенитом»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о летней трансферной кампании красно-белых.

Перед началом сезона-2024/25 московская команда подписала нападающего Виллиана Жозе.

«Надеюсь, что новый тренер внесет что-то новое, и «Спартак» даст бой. Но как укрепился «Зенит», и как это сделал «Спартак»? Петербуржцы провели мощную трансферную политику, и понятно, что они — фавориты с большим отрывом. Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков. Опять же, может, главный тренер считает, что он и с этим составом может биться с «Зенитом». Не знаю, внутри команды виднее», — сказал «Самедов».

В первом туре чемпионата России-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».

(Александр Абустин)

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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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