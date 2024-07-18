Самедов о трансферной кампании «Спартака»: «Клубу нужно 5-6 новых игроков, чтобы бороться с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о летней трансферной кампании красно-белых.

Перед началом сезона-2024/25 московская команда подписала нападающего Виллиана Жозе.

«Надеюсь, что новый тренер внесет что-то новое, и «Спартак» даст бой. Но как укрепился «Зенит», и как это сделал «Спартак»? Петербуржцы провели мощную трансферную политику, и понятно, что они — фавориты с большим отрывом. Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков. Опять же, может, главный тренер считает, что он и с этим составом может биться с «Зенитом». Не знаю, внутри команды виднее», — сказал «Самедов».

В первом туре чемпионата России-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».

(Александр Абустин)