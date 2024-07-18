Самедов о трансферной кампании «Спартака»: «Клубу нужно 5-6 новых игроков, чтобы бороться с «Зенитом»
Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о летней трансферной кампании красно-белых.
Перед началом сезона-2024/25 московская команда подписала нападающего Виллиана Жозе.
«Надеюсь, что новый тренер внесет что-то новое, и «Спартак» даст бой. Но как укрепился «Зенит», и как это сделал «Спартак»? Петербуржцы провели мощную трансферную политику, и понятно, что они — фавориты с большим отрывом. Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков. Опять же, может, главный тренер считает, что он и с этим составом может биться с «Зенитом». Не знаю, внутри команды виднее», — сказал «Самедов».
В первом туре чемпионата России-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».
(Александр Абустин)
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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