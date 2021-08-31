Руководитель компании Hypercube рассказал о пользе системы «Юпитер 16»
Питер Ньювенхейс, руководитель голландской компании Hypercube, которая сотрудничает с РФС, заявил, что РПЛ станет сильнее, если будет проходить по системе «Юпитер 16».
«Хочу остановиться на утверждениях клубов о «Юпитере-16». Некоторые считают, что это увеличит разрыв между командами. И от перехода выиграют только большие клубы.
Вы все знаете, что в новом формате за сезон будет сыграно 269 игры. В нынешнем формате 240. Это на 250 больше игр за 10 лет!
Важно, чтобы клубы из нижней части таблицы понимали, что количество матчей против топ-клубов не уменьшится, а вырастет!
Сейчас идут дискуссии о новом формате. Все сосредотачиваются на первой части чемпионате, где будет 24 игры сыграно. Но во второй части чемпионата тоже будут игры. Их количество возрастет», — заявил Ньювенхейс.
В формате «Юпитер-16» предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые — со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов — слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.
На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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