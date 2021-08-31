Руководитель компании Hypercube рассказал о пользе системы «Юпитер 16»

Питер Ньювенхейс, руководитель голландской компании Hypercube, которая сотрудничает с РФС, заявил, что РПЛ станет сильнее, если будет проходить по системе «Юпитер 16».

«Хочу остановиться на утверждениях клубов о «Юпитере-16». Некоторые считают, что это увеличит разрыв между командами. И от перехода выиграют только большие клубы.

Вы все знаете, что в новом формате за сезон будет сыграно 269 игры. В нынешнем формате 240. Это на 250 больше игр за 10 лет!

Важно, чтобы клубы из нижней части таблицы понимали, что количество матчей против топ-клубов не уменьшится, а вырастет!

Сейчас идут дискуссии о новом формате. Все сосредотачиваются на первой части чемпионате, где будет 24 игры сыграно. Но во второй части чемпионата тоже будут игры. Их количество возрастет», — заявил Ньювенхейс.

В формате «Юпитер-16» предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые — со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов — слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях).