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Руководитель компании Hypercube рассказал о пользе системы «Юпитер 16»

18:37
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Питер Ньювенхейс, руководитель голландской компании Hypercube, которая сотрудничает с РФС, заявил, что РПЛ станет сильнее, если будет проходить по системе «Юпитер 16».

«Хочу остановиться на утверждениях клубов о «Юпитере-16». Некоторые считают, что это увеличит разрыв между командами. И от перехода выиграют только большие клубы.

Вы все знаете, что в новом формате за сезон будет сыграно 269 игры. В нынешнем формате 240. Это на 250 больше игр за 10 лет!

Важно, чтобы клубы из нижней части таблицы понимали, что количество матчей против топ-клубов не уменьшится, а вырастет!

Сейчас идут дискуссии о новом формате. Все сосредотачиваются на первой части чемпионате, где будет 24 игры сыграно. Но во второй части чемпионата тоже будут игры. Их количество возрастет», — заявил Ньювенхейс.

В формате «Юпитер-16» предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые — со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов — слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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Швеция
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38%

1.71

ТБ 2.0

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1.57

ИТБ2 (1.5)

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1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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