РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных

15:17
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Теги:

«Рубин» объявил о том, что весь персонал и все футболисты клуба сдали отрицательные анализы на коронавирус.

— Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на коронавирус, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир