«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных
«Рубин» объявил о том, что весь персонал и все футболисты клуба сдали отрицательные анализы на коронавирус.
— Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на коронавирус, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено.
«Рубин» сдал тест на #COVID19.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 24, 2020
Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на #COVID19. Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено. pic.twitter.com/z4z4Bp7nqd
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.
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