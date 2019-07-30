19:35 | Футбол — РПЛ

"Рубин" провел презентацию новичков и выставил манекен Сутормина

Новички "Рубина" и манекен Сутормина. Фото ФК "Рубин"
Новички "Рубина" и манекен Сутормина. Фото ФК "Рубин"
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"Рубин" в Twitter выложил видео презентации новичков команды для болельщиков.

Казанский клуб не забыл о полузащитнике Алексее Сутормине, который перешел в "Рубин" этим летом из "Оренбурга", а через 10 дней оказался в составе "Зенита".

Когда было объявлено имя Алексея Сутормина, работник клуба вынес на сцену ростовую фигуру из картона.

Тройник Сутормина. Операция "Перехват" //
Сергей Семак: "Сутормин? Никто никого не заставлял переходить" // Алексей Сутормин: "Селихов поздравил с переходом в "Зенит"

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