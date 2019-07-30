"Рубин" провел презентацию новичков и выставил манекен Сутормина

"Рубин" в Twitter выложил видео презентации новичков команды для болельщиков.

Казанский клуб не забыл о полузащитнике Алексее Сутормине, который перешел в "Рубин" этим летом из "Оренбурга", а через 10 дней оказался в составе "Зенита".

Когда было объявлено имя Алексея Сутормина, работник клуба вынес на сцену ростовую фигуру из картона.

Представили болельщикам наших новичков! 🆕



Вроде бы никого не забыли! 😉 #FCRK pic.twitter.com/jAh9SPoLA0 — «Рубин» Казань (@fcrk) July 30, 2019

Тройник Сутормина. Операция "Перехват" //

Сергей Семак: "Сутормин? Никто никого не заставлял переходить" // Алексей Сутормин: "Селихов поздравил с переходом в "Зенит"