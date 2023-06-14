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Сегодня, 16:40

«Рубин» предлагает Рыбусу контракт по схеме «1+1»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Мацей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Рубин» может подписать однолетний контракт с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом с возможностью автоматического продления.

В трансфере 33-летнего игрока лично заинтересован главный тренер казанской команды Рашид Рахимов, который настоял на начале переговоров с игроком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что польский защитник находится в процедуре расторжения контракта со «Спартаком». Зарплата Рыбуса в «Рубине» может составить 35 миллионов рублей в год. Также на игрока претендуют «Нижний Новгород» и «Балтика».

Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив» и «Терек».

Мацей Рыбус
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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