«Рубин» предлагает Рыбусу контракт по схеме «1+1»

Как стало известно «СЭ», «Рубин» может подписать однолетний контракт с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом с возможностью автоматического продления.

В трансфере 33-летнего игрока лично заинтересован главный тренер казанской команды Рашид Рахимов, который настоял на начале переговоров с игроком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что польский защитник находится в процедуре расторжения контракта со «Спартаком». Зарплата Рыбуса в «Рубине» может составить 35 миллионов рублей в год. Также на игрока претендуют «Нижний Новгород» и «Балтика».

Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив» и «Терек».