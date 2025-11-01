«Зенит» — «Локомотив»: Жерсон, Батраков и Комличенко в старте, Воробьев пропустит матч

«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что защитник Евгений Морозов, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев пропустят игру по медицинским показаниям.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Глушенков, Педро, Луис Энрике.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Лусиано, Соболев, Шилов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Фассон, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 1 ноября и начнется в 20.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 27 очками, «Зенит» идет на четвертой строчке с 26 очками.