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РПЛ сделала заявление о приостановке чемпионата до 10 апреля

15:43
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РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги.

«Общее собрание клубов НП «РФПЛ» приняло решение приостановить розыгрыши Тинькофф российской премьер-лиги и Молодежного первенства в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки, — говорится в сообщении. — Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся 8 туров. В случае продления режима «Повышенной готовности» в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи с эпидемиологической обстановкой российская премьер-лига выступит с дополнительным сообщением».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24667.html

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