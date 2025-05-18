«Ростов» — «Зенит»: ВАР отменил гол Осипенко на 90+5-й минуте

Гол защитника «Ростова» Максима Осипенко в матче 29-го тура против «Зенита» отменен из-за офсайда.

Осипенко забил гол на 90+5-й минуте. После просмотра ВАР он был не засчитан, так как видеоассистенты зафиксировали офсайд.