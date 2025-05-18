«Локомотив» сыграет с ЦСКА в 29-м туре чемпионата России в понедельник, 19 мая. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

19 мая 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

По итогам 28-ми туров РПЛ железнодорожники набрали 49 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 55 баллами идут на третьей строчке чемпионата.

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