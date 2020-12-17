Романцев пожелал удачи Тедеско, который решил покинуть «Спартак»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал «СЭ» заявление Доменико Тедеско, который не станет заключать новое соглашение с красно-белыми.

«Признаюсь, для меня, как и для большинства, заявление Тедеско о том, что он не собирается продлевать контракт со «Спартаком» стало неожиданностью, — сказал Романцев. — При нем команда изменилась, стала мобильнее, интереснее, хотя и не все игровые проблемы еще решены. Но в данном случае Доменико принял решение, на которое имеет полное право, поскольку никаких обязательств, кроме сроков окончания соглашения с клубом, у него нет. Это выбор тренера, который делал свое дело честно, как настоящий профессионал. За что ему только можно сказать большое спасибо. Приятно, что он трудился не как приехавший на заработки футбольный гастарбайтер, что, увы, порой бывает, а, как человек искренне полюбивший «Спартак» и нашу страну, язык который с удовольствием изучал. А потому искренне объяснил, что заставило сделать его этот нелегкий для шаг. Удачи тебе, Доменико!».

Вчера московский клуб проиграл «Зениту» со счетом 1:3 в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ, после чего Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с командой. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

(Александр Львов)