Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал Валерия Карпина харизматичным специалистом, сообщает официальный сайт казанцев.

Матч «Ростов» — «Рубин» пройдет 25 августа в Ростове-на-Дону.

— «Ростов» поменял свое направление, играет сейчас по другой схеме, — приводит слова Шаронова пресс-служба «Рубина». — В более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет свое лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион. Что касается «Рубина», то Паша Могилевец еще не выздоровел, Бегич тоже, остальные все готовятся.

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