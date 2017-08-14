19:45 14 августа | Футбол — РФПЛ

Родионов присутствует на матче "Арсенал" - "Урал"

3

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов присутствует на матче 6-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Урал". Встреча проходит в Туле.

С "Арсеналом" красно-белые сыграли в предыдущем туре в Москве - 2:0. С "Уралом" чемпионы встретятся в 12-м туре в начале октября.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал" 

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

багаж ищет.

20:31 14 августа

bor_bor

А зачем?! Божовича присматривает?

20:12 14 августа

bor_bor

А зачем? Божовича присматривает?

20:10 14 августа