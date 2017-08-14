Родионов присутствует на матче "Арсенал" - "Урал"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов присутствует на матче 6-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Урал". Встреча проходит в Туле.
С "Арсеналом" красно-белые сыграли в предыдущем туре в Москве - 2:0. С "Уралом" чемпионы встретятся в 12-м туре в начале октября.
Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"
Генеральный директор "Спартака" @fcsm_official Сергей Родионов #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АрсеналУрал 2:1 pic.twitter.com/7wH0J0BJxW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 августа 2017 г.
shpasic
багаж ищет.
20:31 14 августа
bor_bor
А зачем?! Божовича присматривает?
20:12 14 августа
bor_bor
А зачем? Божовича присматривает?
20:10 14 августа