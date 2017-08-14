Родионов присутствует на матче "Арсенал" - "Урал"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов присутствует на матче 6-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Урал". Встреча проходит в Туле.

С "Арсеналом" красно-белые сыграли в предыдущем туре в Москве - 2:0. С "Уралом" чемпионы встретятся в 12-м туре в начале октября.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"