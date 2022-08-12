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Кечинов считает, что Абаскаль раскрыл сильные качества Соболева

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль по-новому раскрыл нападающего Александра Соболева.

«Я никогда не считал его ограниченным в техническом плане исполнителем. Давайте вспомним, каким красивым голом в стиле Денниса Бергкампа он отметился в концовке прошлого сезона в матче с «Ростовом», когда первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его мимо вратаря. Разве нападающий таранного типа, способный исключительно бороться на втором этаже, так смог бы? В нем всегда проглядывался высокий класс. Но Абаскаль сумел раскрыть в Александре его сильные качества и нашел оптимальную позицию на поле. Поэтому у него все получается», — приводит слова Кечинова RT.

В новом сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1036511-kechinov-sobolev-spartak
Александр Соболев
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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